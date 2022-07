Análise: Fortaleza competiu até onde deu, mas sentiu desgaste e amargou derrota que preocupa

Sofrer uma derrota nos acréscimos, no último lance do jogo é sempre dolorido. O sentimento amargo de deixar escapar pontos é legítimo e potencializado pela situação difícil do Fortaleza na Série A. Empatar com o Bragantino fora de casa seria um bom resultado, pela qualidade do adversário e o Leão lutou muito para conquistar o ponto. Mas não conseguiu, sofrendo um gol aos 49 do 2º tempo.

Foi um duro golpe em uma equipe que precisa por pontuar, em que cada ponto é importante. Com apenas 14 e 5 de sair do Z-4, moralmente era importante pontuar em Bragança após vencer fora o Atlético/GO.

Estratégia

Mas faltou perna ao time de Vojvoda. O Fortaleza fez um jogo competitivo, marcou muito, correu muito, tentou parar o insinuante adversário e conseguiu em grande parte do jogo.

A marcação alta funcionou durante boa parte do jogo, dificultando as ações do Massa Bruta. No 1º tempo funcionou melhor, com Jussa e Ronald bem, assim como Capixaba e Matheus Vargas auxiliando na tarefa.

Além deles, Moisés também fazia a recomposição e era o mais perigoso ofensivamente, criando a melhor chance leonina no 1º tempo, parando no goleiro.

Quando o Bragantino pressionou, o trio de zaga foi bem, ainda que não tenha evitado o gol de Lucas Cândido que abriu o placar.

Legenda: O Fortaleza foi consistente na defesa em grande parte do jogo, mas não segurou a pressão do Bragantino Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza EC

Ao perder Matheus Vargas cedo, aos 32 minutos, Vojvoda lançou o estreante Thiago Galhardo para dar mais criatividade ofensiva, mas não funcionou, com o novo reforço claramente sentindo a intensidade do jogo.

Na etapa final, o Leão empatou em lance bem aproveitado de bola parada e tentou segurar o resultado, recuando suas linhas. Já com Sasha e Felipe como "cães de guarda" e Robson com luta e mobilidade na frente, o Leão marcou forte, mas não conseguia criar. No quesito ofensivo, o Leão ficou devendo, já que após o gol, não levou mais perigo ao gol adversário.

E entrega foi a esperada, mas o time sentiu na reta final do 2º tempo. Boeck apareceu com boas defesas e garantia o empate, mas o time não resistiu e sofreu um gol aos 49 minutos.

Futuro

O resultado é frustrante pelo gol no fim e entrega defensiva, mas é preciso olhar para frente. A situação é complicada, serão 20 jogos na luta pela permanência e o time pode ser outro no returno, no sentido de reforços que chegaram e a saída da referência Pikachu.

E esperar o que Vojvoda conseguirá extrair dos jogadores e se uma nova forma de jogar dará certo. Competência ele tem e ainda há tempo, apesar de um praticamente turno inteiro desperdiçado.