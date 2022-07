CBF divulga datas de Fortaleza x Fluminense pela Copa do Brasil, mas mando leonino está indefinido

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira (20), os detalhes do confronto entre Fortaleza e Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, a entidade detalhou datas e horários do confronto, mas curiosamente, não definiu o mando de campo do Leão, só do Tricolor carioca.

Indefinição

A partida de ida será no dia 28 de julho, às 20h30min, mas o mando do Leão está como "a definir". Ou seja, o Castelão não foi confirmado como mando tricolor, ficando a indefinição após os episódios recentes de queda de energia no estádio.

Jogo de volta

O duelo de volta ocorrerá uma semana depois, no dia 17 de agosto, às 20 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

