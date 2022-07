Dos incêndios à falta de energia: a Arena Castelão está muito distante do nível do futebol cearense

A Arena Castelão foi palco de mais um problema na última terça-feira (19). Uma queda de energia atrasou o jogo entre Ceará x Avaí por 47 minutos - o início foi às 22h17 pela Série A. Um novo capítulo negativo no local que deveria ser cartão-postal e símbolo da grandeza do futebol cearense.

Da arquibancada, os gritos foram de “vergonha”. É o sentimento da torcida, com o espetáculo cada vez mais afetado. O gramado é problema antigo, que gera reclamação de todos os lados. Em 2021, incêndios se alastraram pelo espaço, que sofre com seguidos apagões durante 2022.

Legenda: A energia da Arena Castelão sofreu uma oscilação de energia antes de Ceará x Avaí Foto: Kid Júnior / SVM

No dia 10 de julho, a completa falta de luz resultou no fim do jogo entre Fortaleza x Palmeiras aos 44 do 2º tempo, após 30 minutos de espera, e cenas de horror foram vistos na arquibancada com brigas. Na final da Copa do Nordeste, em abril, um problema no fornecimento de energia foi notado.

Os pontos são somados com a exposição de uma estrutura que dá sinais de desgaste, seja com rachaduras ou “piscinas” formadas próximos dos assentos dos torcedores nos dias de chuva. A Arena Castelão é fundamental ao esporte cearense e merece maior atenção quando Ceará e Fortaleza são os únicos do Nordeste na elite nacional e que participaram de torneios internacionais.

O apelo deve existir, de fato. O palco esportivo está sofrendo. No Brasil, é o estádio com mais jogos realizados na atual temporada, em condições de vitrine negativa pela propaganda nacional de descaso. O Castelão deve melhorar (e muito) para ser o que se propõe: um estádio de Copa do Mundo.

Retrospecto recente de episódios na Arena Castelão

Legenda: Em 2021, a Arena Castelão sofreu um incêndio de grandes proporções Foto: reprodução Janeiro de 2021 | Incêndio em uma cabine de rádio queima parte da cobertura do estádio.

| Incêndio em uma cabine de rádio queima parte da cobertura do estádio. Abril de 2021 | Incêndio em um vestiário na véspera da estreia do Ceará na Sul-Americana.

| Incêndio em um vestiário na véspera da estreia do Ceará na Sul-Americana. Julho de 2021 | Atletas de Ceará e Fortaleza se unem e pedem melhorias no gramado.

| Atletas de Ceará e Fortaleza se unem e pedem melhorias no gramado. Dezembro de 2021 | Reforma no gramado é adiada após pedido dos clubes.

| Reforma no gramado é adiada após pedido dos clubes. Maio de 2022 | Rachaduras e goteiras no estádio são denunciadas por torcedores.

| Rachaduras e goteiras no estádio são denunciadas por torcedores. Abril de 2022 | Final da Copa do Nordeste é interrompida com um apagão no estádio.

| Final da Copa do Nordeste é interrompida com um apagão no estádio. Junho de 2022 | Conmebol critica situação do gramado do estádio.

| Conmebol critica situação do gramado do estádio. Junho de 2022 | Reforma no gramado é adiada após pedido dos clubes.

| Reforma no gramado é adiada após pedido dos clubes. Julho de 2022 | Jogo entre Fortaleza x Palmeiras é encerrado após um apagão no estádio.

| Jogo entre Fortaleza x Palmeiras é encerrado após um apagão no estádio. Julho de 2022 | Jogo entre Ceará x Avaí é atrasado em 47 minutos por problema na energia.