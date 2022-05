Governo do Ceará promete reparos na Arena Castelão para conter infiltrações; obra não afeta jogos

A Arena Castelão receberá manutenção para conter infiltrações na estrutura. Após vídeos de torcedores apresentarem danos e fissuras em espaços do estádio, a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), que gerencia o local, emitiu nota explicando a situação e prometendo melhorias.

As obras serão coordenadas em conjunto com a pasta de Obras Públicas do Estado (SOP). As imagens que viralizaram mostram ferros expostos e goteiras na arquibancada.

Veja:

Sobre o episódio, a Sejuv informou que “o deslocamento do concreto ocorre devido à oxidação do aço do concreto que expande e solta parte do recobrimento. A infiltração neste local ocorreu devido à chuva que acumula água, tendo esta escorrido no local”. O estádio ainda recebe reparos periódicos.

O comunicado ressalta “que não existe nenhuma ameaça à estrutura da Arena Castelão”. Ao Diário do Nordeste, a Secretaria também garantiu a sequência do calendário de jogos, sem interferência nas atividades de Ceará e Fortaleza, que priorizam o uso do equipamento na temporada de 2022.

Confira a nota completa da Sejuv

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informa que já providenciou, juntamente com Secretaria de Obras Públicas do Estado (SOP), a manutenção do local e que não existe nenhuma ameaça à estrutura da Arena Castelão.

A Sejuv explica ainda que o desplacamento do concreto ocorre devido à oxidação do aço do concreto que expande e solta parte do recobrimento. A infiltração neste local ocorreu devido à chuva que acumula água, tendo esta escorrido no local. A Sejuv realiza manutenções periódicas, nas quais realiza reparos como o do local em questão.