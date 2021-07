Alvo de críticas, Arena Castelão sofre com gramado e terá ao menos mais 32 jogos até fim do ano

O gramado da Arena Castelão tem sido alvo de reclamações constantes de Ceará e Fortaleza. A condição do campo de jogo não tem facilitado a vida dos atletas e nem proporcionado boas condições para a realização de futebol naquela que é a principal praça esportiva do Estado do Ceará. E a preocupação é grande, tendo em vista que ainda serão realizados, no mínimo, mais 32 jogos no estádio até o fim de 2021.

O número contabiliza as partidas restantes de Fortaleza e Ceará no Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem ainda 15 jogos a fazer como mandante, e o Alvinegro 14. Além disso, o Leão do Pici terá também o duelo contra o CRB, pela Copa do Brasil, marcado para o dia 29 de julho (quinta-feira), às 16h30min.

Além disso, há dois jogos da Série C confirmados: Ferroviário x Manaus e Floresta x Ferroviário.

Caso o Fortaleza avance de fase no torneio nacional e outros clubes também mandem outros jogos lá, como Ferroviário ou Floresta, a quantidade será ainda maior.

Reclamações

Legenda: Jogadores do Ceará reclamaram do gramado nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

A condição do gramado tem rendido críticas de jogadores e treinadores nas entrevistas recentes. Atletas de Ceará e Fortaleza também se manifestaram nas redes sociais, com as hashtags "#arrumaocampo" e "#táhorrível".

O técnico Guto Ferreira também soltou o verbo sobre a atual situação do Castelão. "Já tinha comentado em entrevistas anteriores sobre a qualidade do gramado. Ele não está ao cargo do Ceará, nós só jogamos. Acho que neste momento só está tendo jogos da dupla da Série A. O que está acontecendo é uma questão administrativa. Falta um pouco mais de técnica. A empresa que cuida do gramado tem que dar explicações. Nosso campo de treino é melhor que o da arena", disse, após o empate em 1 a 1 com o São Paulo.

Recentemente, a Chapecoense, que enfrentou o Fortaleza, também fez postagem nas redes sociais sobre a situação.

Após o jogo, o meia Yago Pikachu, do Tricolor, também reclamou. "O gramado está sem condições de jogo. A equipe do Ceará já se manifestou e acho que é nossa vez de se manifestar. Quem assiste vê que está sem condições de rolar o bola. Que olhem com carinho", desabafou.

Preocupação nos bastidores

Legenda: Goleiros do Ceará em aquecimento, não puderam utilizar o espaço Foto: Kid Jr/SVM

Nos bastidores do futebol cearense, a questão é vista com bastante preocupação. A reportagem conversou com dirigentes dos clubes e é unânime o pensamento de que há uma grande necessidade de melhora.

O que gera ainda mais temor é o fato de que o gramado tem piorado de um jogo para o outro, e a tendência é que haja um agravamento da atual situação daqui pra frente.

Nos próximos meses, quando o Campeonato Brasileiro for afunilando, Ceará e Fortaleza realizarão jogos importantes e decisivos pela Série A, e é preciso que sejam encontradas maneiras de melhorar o atual estado do gramado.

O que diz a Secretaria

Em recente resposta ao Sistema Verdes Mares, a Secretaria do Esporte e Juventude esclareceu que a Arena Castelão é o estádio do Brasil com maior utilização desde a retomada do calendário do futebol em 2020, com um total de 95 jogos realizados desde o dia 13 de julho de 2020, no jogo entre Fortaleza e Guarany de Sobral.

Foram, ao todo, 14 jogos pelo Cearense, 47 pela Série A, sete pela Série C, quatro pela Série D, sete pela Copa do Brasil, 13 pela Copa do Nordeste e 3 pela Sul-Americana.

Com os jogos que ainda serão realizados, a previsão é que se chegue ao total de 82 partidas em 2021 e 127 jogos ininterruptos desde o retorno das atividades esportivas após interrupção ocasionada pela pandemia da Covid-19.

Veja o restante da nota

"A Arena Castelão passa constantemente por uma programação de manutenção: replantio da grama, corte, adubação, descompactação do solo, entre outros serviços. Cada tipo de intervenção depende, entre outros fatores, além da necessidade periódica, de intervalo sem jogos e de condições climáticas adequadas.

É necessário considerar que o equipamento tem a maior agenda de futebol entre os estádios do País, o que afeta diretamente as condições para proporcionar um melhor campo de jogo.

A Sejuv reforça que atua com máximo zelo e presteza para servir da melhor forma ao futebol cearense."