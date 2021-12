Após pedido dos clubes, gramado do Castelão terá ações paliativas e será liberado em janeiro

Como adiantado no Diário do Nordeste na semana passada, os planos do Governo do Estado em fazer uma reforma completa do gramado do Castelão foram modificados para que as principais competições dos clubes no início da temporada não fossem afetadas.

O titular da Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv), Rogério Pinheiro, confirmou que uma revitalização, ou seja, alguns cuidados paliativos estão sendo realizados no gramado para que ele esteja disponível para utilização no dia 22 de janeiro, data da primeira partida da Copa do Nordeste, entre Ceará e Globo.

Se fossem feitas as substituições de todo o gramado, seriam levados 120 dias para conclusão dos serviços.

Com a revitalização, o Governo do Estado estima que as condições do gramado sejam preservadas até novembro de 2021, caso o número de jogos seja reduzido.

O Estado conta com disponibilidade de outros estádios para que a carga de partidas seja reduzida, como o Raimundão, em Caucaia, Domingão, em Horizonte, e Presidente Vargas, em Fortaleza.

