Castelão pode ter instalação de grama híbrida antes da estreia do Fortaleza na Libertadores

Se não será possível uma intervenção definitiva no gramado da Arena Castelão neste fim de 2021 e começo de 2022, a solução para o 'tapete' do estádio pode sair semanas antes da estreia do Fortaleza na Taça Libertadores da América, prevista para o dia 6 de abril.

O estádio passa por cuidados paliativos, que não garantem uma solução definitiva para o problema. Mas uma obra de 15 dias, prevista para os primeiros dias de março, pode oferecer um gramado híbrido (90% natural e 10% sintético) ao Castelão antes da estreia do Tricolor de Aço na maior competição de clubes das Américas.

As informações foram repassadas na coletiva que anunciou a 'revitalização' do gramado do estádio e contou com a participação do secretário da Juventude, Rogério Pinheiro, do superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira e de dirigentes de Ceará e Fortaleza.

Obra estudada e discutida

Antes da confirmação da intervenção, técnicos do Governo do Estado irão ao Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, para avaliar a instalação do gramado híbrido, que está sendo aplicado por lá.

Em caso positivo, uma reunião com os clubes será marcada para avaliar a paralisação do estádio por 15 dias.