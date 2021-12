Fortaleza estreia na Libertadores de 2022 em casa; veja roteiro de jogos

A Conmebol divulgou neste domingo (19) o regulamento para a Libertadores de 2022. O representante cearense na competição é o Fortaleza Esporte Clube, que teve o roteiro de partidas da fase de grupos revelado pela entidade, apesar da indefinição de adversários.

No Pote 4, por conta do ranking de times da Conmebol, o Leão participará do sorteio oficial no dia 23 de março. Apesar disso, está definido que a estreia tricolor será dentro de casa (1º). A sequência de confrontos nas rodadas será: fora (2º), em casa (3º), em casa (4º), fora (5º) e fora (6).

Caminho do Fortaleza na Libertadores

Rodada 1: em casa

Rodada 2: fora de casa

Rodada 3: em casa

Rodada 4: em casa

Rodada 5: fora de casa

Rodada 6: fora de casa

Sem brasileiros

Sobre as partidas, também está sacramentado que a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda não pode enfrentar nenhum brasileiro na fase de grupos. O regimento não permite que os times do mesmo país se enfrentem nesta etapa do torneio, exceto se oriundos da pré-libertadores.

A etapa eliminatória anterior à fase de grupos tem América-MG e Fluminense como participantes, mas caso avancem, esses participantes são incluídos no Pote 4 - o mesmo do Fortaleza, o que impede a realização dos jogos. Os duelos desta fase serão definidos nesta segunda (20).

Pela distribuição dos potes, o Leão tem 50% de chance de enfrentar River Plate ou Boca Juniors na fase de grupos. As demais possibilidades são os times uruguaios Nacional e Peñarol.