Fortaleza na fase de grupos da Libertadores de 2022; confira calendário de jogos e datas

O Fortaleza está garantido na fase de grupos da Taça Libertadores de 2022. Após ficar no G-6 da Série A do Brasileiro durante toda a competição, sacramentou vaga neste domingo (5) com vitória do Bahia contra Fluminense. Restando uma rodada, o Leão não pode mais perder a 6ª colocação.

Assim, o foco pode ser voltado para a próxima temporada. O calendário base de 2022 da principal competição intercontinental de clubes da Conmebol foi lançado. O sorteio da fase de grupos está marcado para 23 de março, por exemplo.

Leia mais Alexandre Mota Além da Libertadores, Fortaleza garante melhor campanha de um cearense na história da Série A

A etapa de disputa prevista para o time tem projeção entre abril e maio. No próximo ano, o torneio deve ser definido antes da realização da Copa do Mundo do Catar, que prevista entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Na atual temporada, as equipes que participaram da fase de grupos embolsaram US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,8 mi).

Premiação da Libertadores em 2021

Fase 1: US$ 350 mil por jogo como mandante.

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante.

Fase 3: US$ 550 mil por jogo como mandante.

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo como mandante.

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão

Quartas de final: US$ 1,5 milhões

Semifinais: US$ 2 milhões

Vice-Campeão: US$ 6 milhões

Campeão: US$ 15 milhões

Legenda: Fortaleza conseguiu feito inédito para o futebol cearense ao se classificar para Libertadores Foto: Kid Júnior / SVM

Os representantes brasileiros confirmados até o momento são: Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Athetico-PR (campeão da Sul-Americana). O Ceará tem vaga na Sula assegurada e ainda briga pela Liberta - em definição na última rodada do Brasileirão. Veja calendário:

Calendário da Libertadores de 2022

PRÉ-LIBERTADORES

- Eliminatória 1: semanas 09/2 e 16/2

- Eliminatória 2: semanas 23/2 e 02/3

- Eliminatória 3: semanas 09/3 e 16/3

FASE DE GRUPOS

- 1º Rodada: 6 de abril

- 2º Rodada: 13 de abril

- 3º Rodada: 27 de abril

- 4º Rodada: 4 de maio

- 5º Rodada: 18 de maio

- 6º Rodada: 25 de maio

OITAVAS DE FINAL

- Ida: 29 de junho

- Volta: 6 de julho

QUARTAS DE FINAL

- Ida: 3 de agosto

- Volta: 10 de agosto

SEMIFINAIS

- Ida: 31 de agosto

- Volta: 7 de setembro

FINAL

- Decisão: 29 de outubro, no Estádio Monumental, em Guayaquil (Equador)