Premiação da Libertadores e Sul-Americana tem valores atualizados pela Conmebol para 2022; confira

A Conmebol atualizou os valores de premiação da Sul-Americana e da Libertadores em 2022, alcançando cifras recordes para os torneios. As mudanças foram anunciadas pelo presidente da entidade, Alejandro Domínguez, nesta segunda-feira (20).

Ao todo, foram acrescidos US$ 15 milhões (cerca de R$ 86,44 milhões) em comparativo com 2021. O campeão da Liberta, por exemplo, embolsará agora US$ 16 milhões (aproximadamente R$ 91 mi).

As etapas eliminatórias, que antecedem a fase de grupos, também ganharam reajuste: por partida em casa, a Fase 1 oferece US$ 400.000, a Fase 2 soma US$ 500.000 e a Fase 3 registra US$ 600.000.

O montante na fase de grupos é de US$ 1 milhão por jogo como mandante, que é a etapa em que inicia o Fortaleza. Como cada time atua três vezes, o Leão deve embolsar, no mínimo, R$ 17 milhões.

Premiações da fase de grupos em 2022

Libertadores (R$ 17 milhões): Atlético-MG, Athletico-PR, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras.

Sul-Americana (R$ 5 milhões): Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá.

No caso da Sul-Americana, que tem o Ceará na disputa, a mudança foi no prêmio do vencedor. A conquista do título saltou em US$ 1 milhão, totalizando US$ 5 milhões (em torno de R$ 28,6 mi).

Como participa da fase de grupos, o Vovô tem US$ 900 mil garantidos - US$ 300 mil por duelo como mandante. Assim, o Alvinegro de Porangabuçu fatura R$ 5,1 milhões na briga pela classificação.

Valores dos prêmios da Conmebol em 2022

Premiação da Libertadores de 2022

Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,2 milhão)

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,8 milhões)

Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 3,4 milhões)

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 17 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 6 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 8,5 milhões)

Semifinais: US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,4 milhões)

Vice-Campeão: US$ 6 milhões (cerca de R$ 34,3 milhões)

Campeão: US$ 16 milhões (cerca de R$ 91,5 milhões)

Premiação da Copa Sul-Americana de 2022