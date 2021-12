Conmebol define eliminatórias da Sul-Americana e Libertadores de 2022; veja confrontos

A Conmebol definiu, nesta segunda-feira (20), os confrontos das etapas preliminares da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2022. Os jogos foram decididos através de sorteio em Luque, no Paraguai.

Vale ressaltar que o Ceará e o Fortaleza não participam dessas etapas na Sula e na Liberta, respectivamente. Os representantes cearenses apresentam vagas asseguradas na fase de grupos.

Os jogos estão previstos para ocorrer entre fevereiro e março do próximo ano. O novo sorteio, desta vez para conhecimento dos chaveamentos com Vovô e Leão, está marcado para dia 23 de março.

Na pré-Libertadores, os times brasileiros são América-MG e Fluminense. As eliminatórias ocorrem em duas fases, com as equipes nacionais entrando na 2ª eliminatória. Já na pré-Sula, os times do país, além dos argentinos, não participam disso - o regulamento já os classifica para a fase de grupos.

Preliminar da Libertadores 2022

Fase 1 | Jogos de ida e volta

E1 | Montevideo City (URU) X Barcelona (EQU)

E2 | Deportivo Lara (VEN) X Bolívar (BOL)

E3 | Universidad César Vallejo (PER) X Olimpia (PAR)

Fase 2 | Jogos de ida e volta

C1 | Time da Colômbia (Deportivo Cali ou Milionários)*** X Fluminense

C2 | Audax Italiano (CHI) X Estudiantes (ARG)

C3 | E2 x Universidad Católica

C4 | América-MG x Guaraní (PAR)

C5 | E1 X Barcelona (EQU)] X Universitario (PER)

C6 | Plaza Colonia (URU) X The Strongest (BOL)

C7 | Everton (CHI) X Monagas (VEN)

C8 | E3 X x Atlético Nacional (COL)

(***) | A Colômbia definirá o representante na quinta-feira (23)

Fase 3 | Jogos de ida e volta

G1 | C1 X C8

G2 | C2 X C7

G3 | C3 X C6

G4 | C4 X C5

Preliminar da Sul-Americana 2022

Fase 1 | jogos de ida e volta

Jorge Wilstermann (BOL) X Guabirá (BOL)

Royal Pari (BOL) X Oriente Petrolero (BOL)

Unión Española (CHI) X Deportes Antofagasta (CHI)

Deportivo Ñublense (CHI) X Unión La Calera (CHI)

La Equidad (COL) x Junior (COL)

Independiente Medellín (COL) X América de Cali (COL)

Delfín (EQU) X 9 de Octubre (EQU)

Mushuc Runa (EQU) x LDU (EQU)

Nacional (PAR) X Guiaireña (PAR)

Sol de America (PAR) X General Caballero (PAR)

Ayacucho (PER) X Sport Boys (PER)

Cienciano (PER) X Melgar (PER)

Montevideo Wanderers (URU) X Cerro Largo (URU)

Liverpool (URU) X River Plate (URU)

Estudiantes de Mérida (VEN) X Metropolitanos (VEN)

Hermanos Colmenarez (VEN) x Deportivo La Guaira (VEN)