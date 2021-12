Libertadores define os 47 times que vão participar da edição 2022; veja lista por país

Com a definição dos dois últimos times colombianos para a Libertadores 2022, a Conmebol conheceu as 47 equipes que irão disputar o certame na próxima temporada, que terá a estreia do futebol cearense, através do Fortaleza Esporte Clube.

A última definição antes do primeiro sorteio do torneio, o da fase preliminar (que não inclui o Tricolor de Aço), que acontece dia 20 de dezembro, será entre Millonarios (COL) ou Deportivo Cali (COL), que decidirão quem vai para fase de grupos ou pré-Libertadores.

O sorteio mais importante e que envolve o Leão cearense, o da fase de grupos, só ocorre em 23/03, após a definição dos times classificados na fase preliminar.

Veja lista dos times que vão participar da Libertadores 2022

Brasil

Fase de grupos:

Palmeiras

Atlético-MG

Flamengo

Fortaleza

Corinthians

Bragantino

Athletico-PR

Fase preliminar:

Fluminense

América-MG

Bolívia

Fase de grupos:

Ind. Petrolero

Always Ready

Fase preliminar:

The Strongest

Bolívar

Argentina

Fase de grupos:

River

Boca

Cólon

Vélez

Talleres

Fase preliminar:

Estudiantes

Colômbia

Fase de grupos

Atlético Nacional

Tolima

Em disputa por fase de grupos ou fase preliminar:

Millonarios

Deportivo Cali

Chile

Fase de grupos:

Universidad Católica

Colo-colo

Fase preliminar:

Audax Italiano

Everton

Equador

Fase de grupos:

Emelec

Independiente del Valle

Fase preliminar:

Universidad Católica

Barcelona de Guayaquil

Paraguai

Fase de grupos

Cerro Porteño

Libertad

Fase preliminar:

Guaraní

Olimpia

Peru

Fase de grupos:

Alianza Lima

Sporting Cristal

Fase preliminar:

Universitario

Universidad César Vallejo

Uruguai

Fase de grupos:

Peñarol

Nacional (URU)

Fase preliminar:

Plaza Colonia

Montevideo City Torque

Venezuela

Fase de grupos

Caracas

Deportivo Táchira

Fase preliminar:

Monagas

Deportivo Lara