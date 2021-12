Fortaleza acerta compra de Benevenuto junto ao Botafogo por valor milionário

Está sacramentado: o Fortaleza acertou a compra do zagueiro Marcelo Benevenuto junto ao Botafogo. O Tricolor desembolsará R$ 4,5 milhões para contratar o defensor em definitivo junto ao time carioca. Os detalhes já foram acordados entre as partes e o anúncio oficial deverá ser realizado ainda nesta semana.

A informação do acerto foi inicialmente divulgada pelo "Canal do Medeiros" e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A negociação entre as partes já se desenrolava há algum tempo e o jogador sempre manifestou o interesse em permanecer no Pici. Agora, não há mais nenhum vínculo com o Alvinegro Carioca.

Aos 25 anos, Marcelo Benevenuto foi peça fundamental na temporada do Fortaleza, atuando em 43 jogos e marcando quatro gols, se tornando o maior zagueiro-artilheiro do clube em uma edição de Série A de Campeonato Brasileiro.