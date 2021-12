Marcelo Paz confirma consulta de Rogério Ceni para contratar atacante Romarinho para o São Paulo

Além do interesse em Ronald, o técnico Rogério Ceni, do São Paulo, tem a intenção de contratar outro jogador do Fortaleza para o time paulista. Trata-se de Romarinho, atacante que está no Leão do Pici desde 2018.

Quem confirmou o interesse de Ceni foi o próprio presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

"Tenho uma relação muito boa com o Rogério Ceni, nos falamos até quando ele saiu. Chegamos a ser consultados pelo Romarinho, não foi nada formalizado, mas houve uma consulta, é um tipo de atleta de que ele (Rogério) gosta. Quanto ao Ronald, houve notícias, mas não houve nenhuma procura direta", disse Marcelo, em entrevista Bandsports.

Romarinho tem contrato com o Fortaleza até 31 de julho de 2022 e pode, a partir do começo do ano que vem, assinar um pré-contrato com outra equipe.

Nesta temporada, ele atuou em 43 jogos, sendo 13 como titular, e marcou dois gols. Atacante de velocidade e que atua pelos lados do campo, o camisa 20 tem 27 anos e está no Tricolor há quatro anos.