Rogério Ceni indica contratação do volante Ronald, do Fortaleza

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, ex-treinador do Fortaleza, indicou à direção do atual clube a contratação do volante Ronald, de 24 anos, jogador importante na campanha do tricolor cearense na Séria A do Campeonato Brasileiro. A informação foi antecipada pelo jornalista André Hernan, do SporTV.

A busca de Ceni por Ronald faz parte do planejamento do clube paulista para a temporada 2022, que já passou por turbulência antes do encerramento do ano. Um áudio do coordenador de futebol do clube, Muricy Ramalho, indicava que ele e Ceni deixariam o São Paulo exatamente por falta de investimentos. A situação foi contornada e ambos ficaram.

Ronald chegou ao Fortaleza por empréstimo em agosto de 2020 por indicação do próprio Ceni, então técnico do Leão. O contrato definitivo do volante foi feito em abril deste ano. Em fevereiro, o clube cearense exerceu o poder de compra e assinou com o jogador até o final de 2024. Ele pertencia ao Juventus-SC. O jogador tem contrato com o Fortaleza até 2024.

Mais espaço

No atual elenco do Tricolor, ganhou mais espaço com o argentino Juan Pablo Vojvoda na metade da temporada, com atuações destacadas em campo. Na Copa do Brasil, por exemplo, foi autor de um dos gols da vitória do Fortaleza sobre o São Paulo, nas quartas de final, quando agradeceu as oportunidades recebidas.