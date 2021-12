Veja situação de quem retorna de empréstimo ao Fortaleza em 2022

O Fortaleza já planeja o elenco para a temporada 2022, que promete ser especial para o clube com a disputa da Fase de Grupos da Libertadores a partir de 6 de abril. Mas além da sonhada competição, o Tricolor de Aço jogará o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A, tendo assim, que formar um elenco com peças de reposição.

O clube conta com 23 jogadores com contrato para 2022, entre eles 3 atletas que estavam emprestados a outros clubes. Outros dois terão contratos encerrados em 2021.

Veja lista de '"emprestados"

Quintero (Juventude/RS)

Carlinhos (Botafogo/RJ)

Luiz Henrique (Botafogo/RJ)

Gustavo Coutinho (Operário/PR)

Edson Cariús - (Ferroviário)

Quintero

O zagueiro colombiano tem contrato com o Leão até 2022 e estava emprestado ao Juventude. Em 2021, ele fez 13 jogos pelo Fortaleza e 11 pelo Juventude, sendo titular com o técnico Marquinhos Santos. É possível uma negociação pela permanência do colombiano em Caxias do Sul, com a prorrogação do empréstimo.

Carlinhos

O lateral-esquerdo de 35 anos tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2021. Ou seja, não deve permanecer no clube e negociar um contrato com o Botafogo/RJ. Emprestado ao time carioca para a Série B, Carlinhos fez 16 jogos pelo Bota, marcando um gols e dando duas assistências.

Luiz Henrique

O meia de 22 anos tem contrato com o Fortaleza até 2023 e deve retornar de empréstimo do Botafogo/RJ. Ele jogou pouco no time carioca durante a Série A, apenas 197 minutos e um jogo como titular.

Gustavo Coutinho

Uma das joias da base do Fortaleza, Coutinho tem contrato com Tricolor até 2024. Aos 22 anos, ele ganhou experiência ao jogar pelo Operário/PR na Série B, sendo utilizado em 9 partidas, mas apenas uma como titular. Deve retornar e ser integrado ao time principal.

Edson Cariús

O experiente atacante tem contrato com o Leão até o fim de 2021. Este ano, ele foi emprestado para três clubes diferentes (Al-Jabalain, da Arabia Saudita, Remo e Ferroviário). Ele não deve ficar, devendo buscar outro clube, com o time coral sendo uma das opções.