Ronald comenta abraço de Vojvoda e revela gratidão à diretoria do Fortaleza pela "credibilidade"

Autor do primeiro gol do Fortaleza na vitória contra o São Paulo, por 3 a 1, na última quarta-feira (15), pela Copa do Brasil, o volante Ronald concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (16) e comentou sobre a sensação de anotar um dos gols da classificação à semifinal da competição nacional, ressaltando o desejo do grupo de buscar outros feitos na temporada.

"É uma sensação única. Fico muito agredecido e me sinto lisonjeado por tudo que estou vivendo. Não só eu, como todo o grupo, estamos fazendo história com a camisa do Fortaleza, um clube que merece estar a onde está, chegar a onde está chegando, e eu creio que nós vamos buscar mais, trabalhar mais, para conseguir coisas grandes dentro dessa competição e do Campeonato Brasileiro também."

Assista à entrevista coletiva na íntegra

Ronald relembrou ainda os momentos difíceis vividos em solo cearense, citando gratidão ao técnico Juan Pablo Vojvoda e à diretoria do Fortaleza Esporte Clube pela credibilidade e revelou que não conseguiu dormir pós-classificação do Tricolor do Pici às semifinais da Copa do Brasil.

"Eu não consegui nem dormir. Foi um gol muito importante para mim, significou muito. Muitas coisas que eu passei, vinha passando também antes do Vojvoda chegar, mas estou feliz, estou muito grato ao técnico, a confiança que a diretoria tem depositado em mim. Fico feliz pela credibilidade e espero ajudar ainda muito o Fortaleza a alcançar seus objetivos e chegar a tão sonhada final ou Libertadores."

Confira outros pontos da coletiva de Ronald

Abraço de Juan Pablo Vojvoda

"Foi algo muito importante para mim. Ele sabia da minha capacidade, sabia que eu podia entregar meu máximo dentro de campo. É isso que ele tem feito com todos nós, tem extraído o máximo da gente. Aquele abraço significou muito para mim, porque foi um abraço de que ele vai contar comigo. Ele pode contar comigo, pois estarei à disposição."

Futuro do Fortaleza na temporada

"O pessoal precisa olhar para o Fortaleza com bons olhos, porque é um grupo muito bom, que trabalha bastante, que vem jogando um futebol bonito e apresentando um grande futebol dentro da temporada. Temos feito história, alcançados conquistas inéditas e precisamos olhar para o Fortaleza como uma equipe, não que chegou por zebra, mas que trabalhou bastante e apresetando um bom futebol dentro da competição."