Vojvoda 'invade' entrevista de Ronald e elogia atuação do volante do Fortaleza: "muito bem"

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, apostou no volante Ronald contra o São Paulo, e o atleta marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 1, nesta quarta-feira (15), garantindo a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Quando o jogador concedia entrevista ao clube, o treinador invadiu a coletiva para um abraço.

"Ei, um abraço. Muito bem, muito bem, muito bem", vibrou o comandante em vídeo.

O material foi disponibilizado nas redes oficiais da equipe cearense. Durante o bate-papo, Ronald destacou a importância do resultado na carreira. “Só Deus sabe o quanto eu trabalhei e me dediquei para chegar nesse momento e fazer história com o Fortaleza. É um feito inédito”, declarou.

Na próxima fase, o Leão encara o Atlético-MG. A outra semifinal é entre Athletico-PR e Flamengo.