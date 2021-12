Em áudio vazado, Muricy Ramalho diz que ele e Rogério Ceni deixarão o São Paulo

Áudios vazados do coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, que circulam nas redes sociais, indicam que ele e o técnico Rogério Ceni deixarão o São Paulo por falta de investimentos no elenco para 2022. O São Paulo permaneceu na Série A com 48 pontos, em 13º colocado, mas fez sua pior campanha da história dos pontos corridos.

As conversas com um interlocutor chamado Vladimir foram confirmadas em live no Youtube com os jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.

Confira o trecho do audio que Muricy afirma que deixará o Sâo Paulo junto com Rogério Ceni.

"Bom dia, Vladimir, tudo bem? Não, é isso, cara, se não tiver, não sinalizar que vai ter algum investimento, não dá. E o Rogério também não vai ficar. Porque não dá, cara. A gente vai ficar batendo cabeça, brigando para não cair todo ano. Esses dias fiquei mal. É meu time. Não existe. Empresa esquece, os conselheiros não deixam. Investidor também, os conselheiros querem investidor, mas não querem que dê palpite. É difícil. Trabalhando que bem maluco, os caras não têm ideia do que estou fazendo lá. Convencer jogador, essas coisas. Graças a Deus a gente saiu desse pesadelo, mas não vou arriscar mais minha história e nem minha saúde. Amizade nossa vai continuar, Vladimir, não tenha dúvida. Vamos respirar, curtir meus netos, depois a gente pensa no São Paulo".

Legenda: Rogério Ceni voltou ao São Paulo para evitar o rebaixamento para a Série B e deixou o clube em 13º na tabela da Série A Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Comparação

Em outro trecho do áudio, Muricy compara o investimento emergencial do Corinthians, que chegou à fase de grupos da Copa Libertadores, ao contratar Willian, Renato Augusto, Roger Guedes e Giuliano.

"Fala, Vladimir! E aí, beleza? Sufoco, né! A torcida ajudou de novo, entendeu. Só que é o seguinte, cara: o São Paulo não pode estar nessa m**** que está. E não vai ter perspectiva, sabe. A gente percebe no discurso do presidente: "ah, não tem dinheiro, não tem nada". O Corinthians também não tinha dinheiro no começo do ano, contratou quatro jogadores diferentes e está na Libertadores e o c*****".

Em seguida, Muricy relatou a falta de dinheiro que não permitiria a mudança do quadro no qual o clube se encontra, por isso as saídas dele e de Ceni seriam inevitáveis.

"Não tem dinheiro nenhum. Então não dá, cara. Vou continuar sofrendo? Continuar vendo o meu time nessa m****? Entendeu? A torcida uniformizada foi cobrar, e eu fui um dos caras que colocou minha cara lá, meu. Então, isso eu posso te falar: a gente vai ter uma conversa amanhã ou depois, e como não vai ter mesmo investimento, eu e Rogério vamos sair. Pra mim já deu. Imagina a gente cair, Vladimir. Não podia nem andar nos lugares, de vergonha. Só pra você saber. Obrigado aí pela força".

Recuou

Após a repercussão do áudio vazado, Muricy e Ceni se reuniram com a diretoria do São Paulo na manhã de hoje com membros da diretoria, no CT da Barra Funda, definiram a permanência para 2022 após uma conversa “animadora”.

"Estamos conversando sobre isso desde manhã. Sobre estrutura, planejamento, Campeonato Paulista e jogadores… Não está fácil. Estamos monitorando vários jogadores, mas temos dificuldades. Estamos lutando! O Rogério comprou essa ideia de melhorar o São Paulo. Foi muito legal a conversa com Rogério, um cara importante neste planejamento. A permanência dele é muito importante. Agora, a gente não vai ficar com a cabeça baixa, não. O presidente está atrás de recursos. O Rogério ficou aliviado com a conversa, porque não é fácil passar o que passamos neste ano. A conversa deixou todos animados”, completou Muricy Ramalho, em live dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.