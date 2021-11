Ceará e Fortaleza mantêm maioria dos elencos para 2022: veja atletas e contratos no fim

No primeira página da tabela da Série A e brigando por vagas para competições internacionais, Ceará e Fortaleza iniciaram movimentos internos para consolidação dos elencos da temporada de 2022. A reta final é o foco, tem caráter decisivo, mas o estreitamento do calendário acelera os trabalhos.

Para além da busca por reforços, que deve ser intensificada após as definições do Brasileirão, as gestões avaliam situações contratuais nos próprios times. Há atletas com vínculo se encerrando em dezembro, enquanto outros discutem a expansão.

Atletas do Ceará com vínculo próximo do fim (2021):

ZAG - Klaus

LAD - Gabriel Dias

VOL - Fabinho

MEI - Jorginho | pertence ao Athletico-PR

ATA - Airton | pertence ao Cruzeiro

ATA - Yony Gonzalez | pertence ao Benfica, de Portugal

ATA - Helio Borges | pertence ao Azuriz-PR

Legenda: O atacante Yony González chegou ao Ceará com status de grande contratação para 2021 Foto: Felipe Santos / CSC

No caso alvinegro, por exemplo, o time renovou com o zagueiro Luiz Otávio até o fim de 2023. O Leão, por outro lado, corre contra o tempo para efetuar aquisições, como o volante Matheus Jussa.

Atletas do Fortaleza com vínculo próximo do fim (2021):

GOL - Marcelo Boeck

ZAG - Jackson

ZAG - Marcelo Benevenuto | pertence ao Botafogo

LAE - Carlinhos | emprestado ao Botafogo

LAD - Daniel Guedes | pertence ao Santos

VOL - Éderson | pertence ao Corinthians

VOL - Gustavo Blanco | pertence ao Atlético-MG

VOL - Matheus Jussa | pertence ao Oeste-SP

MEI - Lucas Lima | pertence ao Palmeiras

MEI - Matheus Vargas

ATA - Edson Cariús | emprestado ao Ferroviário

ATA - Osvaldo

Legenda: Lucas Lima foi o último reforço anunciado pelo Fortaleza em 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Assim, listo também um balanço dos vínculos confirmados para a temporada de 2022. Nos dois casos, há nomes importantes que ainda garantiram a permanência no clube.

Situação contratual de Ceará e Fortaleza:

Atletas do elenco do Ceará com contrato para 2022

Goleiro

André Luiz (2022)

João Ricardo (2022)

Vinícius Machado (2022)

Richard (2024)

Zagueiro

Luiz Otávio (2023)

Messias (2023)

Gabriel Lacerda (2024)

Alan Uchoa (mai/2022)

Legenda: Luiz Otávio é o principal capitão do Ceará e uma das lideranças técnicas do clube Foto: divulgação / Ceará

Lateral direito

Buiú (mai/2023)

Igor (2023)

Lateral esquerdo

Alessandro (2022)

Alyson (2022) | emprestado ao Juventude

Bruno Pacheco (2022)

Kelvyn (2023)

Volante

Marlon (2022)

Oliveira (2022)

Pedro Naressi (2022)

William Oliveira (2022)

Fernando Sobral (2023)

Geovane (2023)

Legenda: Vina foi o grande destaque do Ceará na goleada histórica diante do Fortaleza na Série A Foto: Kid Júnior / SVM

Meia

Vina (2024)

Wescley (jun/2022) | emprestado ao Juventude

Atacante

Gabriel Santos (jun/2022) | pertence ao Caldense-MG.

Jael (2022)

Jacaré (2022)

Rick (2022)

Wendson (2022) | pertence ao Sampaio Corrêa-RJ.

Erick (2023)

João Victor (2023)

Lima (2023)

Mendoza (2023)

Cléber (2024)

Atletas do Fortaleza com contrato para 2022

Goleiro

Felipe Alves (2023)

Max Walef (2022)

Legenda: Felipe Alves era titular absoluto do Fortaleza na atual temporada Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Zagueiro

Titi (2022)

Quintero (2022) - emprestado ao Juventude

Lateral direito

Tinga (2023)

Yago Pikachu (2022)

Lateral esquerdo

Bruno Melo (2023)

Volante

Felipe (2023)

Pablo (2023)

Ronald (2024)

Legenda: O meia Lucas Crispim é um dos protagonistas do Fortaleza na Série A de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Meia

Lucas Crispim (2022)

Luiz Henrique (2023) - emprestado ao Botafogo

Atacante