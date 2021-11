Ceará renova contrato do zagueiro Luiz Otávio até 2023

Como o Diário do Nordeste já havia antecipado, o Ceará renovou o contrato com o zagueiro Luiz Otávio por mais duas temporadas. Nesta segunda-feira (22), o Vovô anunciou oficialmente a ampliação do vínculo do defensor até 31 de dezembro de 2023.

“Eu já disse algumas vezes o quanto sou feliz aqui no Ceará, tanto eu quanto minha família nos sentimos muito bem acolhidos pelo clube e pela torcida. Por tudo isso chegar a esse novo acordo com o clube foi muito tranquilo e era algo já desejado por mim e minha família. Agora é focar em novas conquistas e continuar representando ainda mais o nosso Vozão”, disse Luiz.

O defensor de 33 anos chegou ao clube na temporada 2017 e desde então se consolidou como ídolo do clube. O capitão alvinegro venceu o título estadual nas temporadas 2017 e 2018, além do acesso para a Primeira Divisão. O defensor também foi peça importante nas campanhas de permanência do clube na Série A.

Como capitão, Luiz Otávio foi campeão da Copa do Nordeste 2020 e chegou a terceira participação em competições internacionais, na disputa da Copa Sul-Americana em 2021.

Ao longo destes anos, Luiz Otávio fez 227 jogos com a camisa alvinegra e marcou 9 gols.