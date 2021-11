Fortaleza avança nas aquisições de Marcelo Benevenuto e Matheus Jussa; veja detalhes

A diretoria do Fortaleza avançou nas aquisições do zagueiro Marcelo Benevenuto e do volante Matheus Jussa. Emprestados por Botafogo e Oeste, respectivamente, os atletas são destaques do time no Brasileirão e têm negociações encaminhadas para seguir no Pici após o fim do empréstimo, em dezembro.

Com a prioridade de aquisição dos direitos econômicos prevista em contrato, a gestão leonina firmou uma oferta por Benevenuto, recebeu a contraproposta carioca e está próxima de adequar o montante solicitado. Internamente, discute com o staff do defensor a duração do novo vínculo.

A sequência do jogador com a camisa do Fortaleza também atende um desejo pessoal. Na última semana, Benevenuto confirmou sondagem do técnico Rogério Ceni para atuar no São Paulo, mas admitiu em entrevista o desejo de ficar no Leão. Ao todo, soma 40 partidas e quatro gols.

No caso de Jussa, o vínculo possui opção de compra fixada. O departamento de futebol aprovou o desempenho e definiu uma necessidade de manutenção do atleta, que pode atuar como volante, zagueiro e lateral. O movimento será feito ao término do Brasileirão, investindo cerca de R$ 1 milhão na operação.

Na atual temporada, o jogador participou de 42 jogos, com um gol marcado. Adaptado ao clube e ao modelo tático, também tem interesse na permanência, o que facilita um acordo.

Projeto de 2022

A manutenção dos pilares do elenco para a próxima temporada tem como foco a chance de participar de um torneio internacional, seja a Copa Sul-Americana ou a Libertadores. O Fortaleza ainda trabalha para adquirir o volante Éderson, do Corinthians: o preço de venda foi definido.

No mercado, firmou pré-contrato com o lateral equatoriano Anthony Landazuri, do Independiente Del Valle-EQU, e tem outros nomes mapeados. Deste modo, tenta ampliar o nível do elenco com aval do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que tem renovação prevista para o ano de 2022.