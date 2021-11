Após sondar Benevenuto no Castelão, Rogério Ceni quer David e Éderson no São Paulo

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, tem demonstrado interesse em contar com vários destaques do Fortaleza da temporada 2021. O primeiro da lista foi o zagueiro Marcelo Benevenuto, que pertence ao Botafogo.

Segundo o próprio zagueiro, o treinador conversou com ele durante a partida contra o Fortaleza, no último dia 10, na Arena Castelão. "Ele falou comigo no jogo contra o São Paulo e tem o interesse deles. Já deixo claro que minha vontade é ficar aqui. Vou fazer o impossível para ficar porque eu estou amando este clube", disse o zagueiro.

Mas o interesse de Rogério Ceni em atletas do Fortaleza não parou por aí. A bola da vez é o meia Éderson, destaque do Tricolor do Pici na temporada 2021, e que pertence ao Corinthians. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Contato anterior

Éderson reúne características de marcação e saída de bola e tem sido um dos principais destaques do time na atual temporada. No entanto, no último Clássico-Rei, que terminou com derrota histórica do tricolor contra o rival Ceará, ele foi criticado por falhar no primeiro gol alvinegro, marcado por Lima.

Éderson já trabalhou com Rogério Ceni no Cruzeiro e era um dos jogadores titulares com o ex-goleiro. O treinador também tem interesse no atacante David, que pertence ao Fortaleza. As informações também são do jornalista Jorge Nicola.