Fortaleza x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Esta quarta-feira (17) não será um dia qualquer, de rodada comum na Série A do Campeonato Brasileiro. É um momento especial para o futebol cearense. Afinal, hoje tem Clássico-Rei, com Fortaleza e Ceará se enfrentando mais uma vez na elite, às 20 horas, no Castelão, pela 33ª rodada. E sem medo de errar ou exagerar, o encontro é um dos maiores clássicos de todos os tempos.

Claro que há duelos pelo Campeonato Cearense imortais, principalmente decisões de título, confrontos de Série A ou B, assim como a semifinal da Copa do Nordeste de 2020 vencida pelo Ceará e o confronto da 3ª Fase da Copa do Brasil deste ano, com o Fortaleza avançando.

Mas nenhum destes confrontos podia encaminhar vagas continentais para o vencedor, mostrando o novo patamar do futebol cearense, com os dois juntos estando entre os 10 primeiros, algo muito raro se tratando de Série A do Brasileiro.

Palpites para Fortaleza x Ceará

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, TNT, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Como chegam

O Fortaleza é o 6º colocado com 49 pontos, já tem garantida vaga na Sul-Americana, mas quer mesmo uma vaga em Libertadores. O Leão vem de sequência ruim, com três derrotas e um empate. Uma vitória encaminha a vaga para a equipe de Vojvoda.

O Ceará, em ascensão, vem de três vitórias nos últimos 4 jogos, saltando para 10º posição na tabela, com 42 pontos. O Vovô está confortável na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas o sonho de Libertadores cresceu pelos resultados recentes.

As chances de ambos por uma inédita vaga na Libertadores são grandes devido à possibilidade de G-8 ou G-9 para o torneio continental. Hoje o Fluminense é o 8º com 45 pontos, e o América/MG é o 9º com 44.

Ou seja, o Leão tem uma grande vantagem para Flu e Coelho, e o Ceará está muito perto, tornando o jogo muito importante para as pretensões de ambos.

Em caso de vitória, o Fortaleza chega aos 52 pontos e pode voltar ao G-4, contando com tropeços de Corinthians e Inter. Já o Ceará, se vencer, chega aos 45 pontos, "número mágico" de permanência na Série A, e ainda pode entrar no G-9, em caso de tropeço do América.

Apoio

E os sonhos continentais embalaram o apoio aos times na semana do Clássico. Fortaleza e Ceará abriram seus treinos preparatórios para o torcedor. Na segunda-feira, o torcedor do Leão lotou as arquibancadas do Pici para apoiar a equipe antes do Clássico. E nessa terça-feira (16) foi a vez da torcida alvinegra comparecer ao treino em Porangabuçu para o último apoio.

Público

Seguindo o protocolo do Governo do Estado, o Clássico-Rei desta quarta-feira terá ocupação de 80% da Arena Castelão. Do total liberado, 70% será destinado ao torcedor do Fortaleza, mandante do jogo, e 30% ao torcedor do Ceará, o visitante.

A expectativa é por quebra de recorde de público no futebol cearense em 2021, já que 16 mil já estão garantidos por check-in ou venda de ingressos, bem próximo do maior público no ano, do Ceará, de 21.735 na vitória diante do Cuiabá, pela 30ª rodada.

Expectativa

Como não poderia deixar de ser, alvinegros e tricolores vivem a expectativa do clássico. Para eles, a partida é especial, um jogo diferente. O zagueiro tricolor Titi avaliou o peso do Clássico-Rei desta Série A.

"O clássico é o jogo mais importante. Vale os mesmos três pontos, mas tem algo especial, a gente sabe que tem uma rivalidade muito grande, sabemos tudo que envolve o clássico. Então que o nosso torcedor tenha certeza que nós vamos ficar preparados e focados durante os 90 minutos desse grande jogo e, com toda certeza, vamos estar no nosso melhor nível”, explicou o defensor.

"Um clássico é um campeonato à parte. Um jogo diferente, especial e sempre tem uma atração diferente. Já pude jogar vários clássicos e vamos fazer de tudo para vencer. Nas últimas rodadas ganhamos força e estamos concentrados. Queremos conquistar nosso primeiro objetivo, que é chegar aos 45 pontos, para depois pesnar em outras metas no campeonato".

Legenda: Vina voltou a ser decisivo pelo Ceará e é uma das atrações do Clássico Foto: Kid Junior

Desfalques

Para o Clássico-Rei, Fortaleza e Ceará têm desfalques. O Leão não terá Lucas Lima, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Crispim, ainda na transição após lesão muscular na coxa. Por outro lado, o atacante David, que foi desfalque nos últimos jogos por Edema na coxa, treinou com o elenco e pode ser opção para o jogo.

Legenda: David poder ser a novidade no ataque do Fortaleza para o Clássico-Rei Foto: Fabiane de Paula

No Vozão, Fernando Sobral retorna de suspensão e reforça a equipe. Em contra-partida, Erick deve continuar fora, ainda em tratamento de edema muscular na coxa.

Prováveis escalações

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Bruno Melo; David e Robson. Técnico: Vojvoda.

Ceará

João Ricardo; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco, Fabinho, Marlon, Fernando Sobral, Vina e Mendoza; Jael. Técnico: Tiago Nunes.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro - Série A - 33ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e Hora: 17 de Novembro de 2021 - 20 horas

Árbitro: Raphael Claus - FIFA - SP

Assistentes: Daniel Luis Marques - SP e

Evandro de Melo Lima - SP