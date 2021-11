Fortaleza 1x1 São Paulo pela Série A: fim de jogo!

O Fortaleza empatou com o São Paulo em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (10), no Castelão, em jogo pela 31ª rodada da Série A do Brasileiro. O Tricolor de Aço saiu na frente com gol de Robson, aos 13 minutos do 2º tempo, mas cedeu o empate nos acréscimos, com Benítez marcando de falta aos 47 minutos.

Esta foi a primeira vez que o técnico Rogério Ceni enfrentou o Fortaleza com a presença do torcedor leonino na Arena Castelão, que compareceu em bom número para apoiar o Leão.

Com o resultado, o Fortaleza assumiu a 4ª colocação com 49 pontos, ultrapassando o Bragantino, enquanto o São Paulo, ficou em 14º com 38.

Na próxima rodada, no sábado (13), O Leão faz confronto direto pelo G4 com o Bragantino, às 19 horas em Bragança Paulista.

Fortaleza 1x1 São Paulo: como foi o jogo