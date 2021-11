Corinthians define valor para vender Éderson; Fortaleza busca soluções para manter o volante

A diretoria do Fortaleza busca a permanência do volante Éderson ao fim da temporada, mas a missão não será fácil: com vínculo no Corinthians até 2025, a expectativa do time paulista é conseguir uma venda por até 7 milhões de euros (R$ 44 mi), segundo informação do portal UOL.

Apesar do valor definido, nenhuma proposta foi enviada. A gestão cearense, por outro lado, informou o desejo de manter o atleta no futuro e irá se reunir com o clube até dezembro. Hoje, o vínculo permite uma prioridade de compra sem um passe fixado, e o atleta está feliz no Pici.

Legenda: O volante Éderson foi campeão cearense pelo Fortaleza em 2021 Foto: Leonardo Moreira / FEC

Deste modo, Éderson não está descartado no elenco do Fortaleza para 2022. No momento, o departamento de futebol trabalha em diversas frentes para um acordo, como a busca por alguns investidores, contato com o representante do jogador e até mesmo a renovação do empréstimo.

Importância do Fortaleza

O vínculo de Éderson no Fortaleza é até o fim de 2021, sendo titular absoluto ao longo do ano. Com 22 anos, encontra uma maior concorrência no meio-campo do Corinthians, principalmente pelo conjunto de estrelas no plantel, como Renato Augusto, Giuliano e Willian. E a falta de espaço pode desvalorizá-lo, o que deve atrapalhar o plano de venda.

No Leão, Éderson está adaptado ao esquema tático, tem a confiança do técnico argentino Vojvoda e a sequência como titular o colocou no radar da Seleção Brasileira. A chance de participar de uma torneio internacional, como a Libertadores, também é positiva.

Legenda: O técnico argentino Vojvoda tem montado um Fortaleza com variações táticas Foto: Thiago Gadelha / SVM

O debate sobre o futuro do volante deve ser definido em janeiro. Ao longo do ano, o atleta foi sondado pelo Newcastle, da Inglaterra, sem uma proposta oficial. É fato que o montante solicitado pelo Corinthians é alto, mas o Leão trabalha com as alternativas que estão ao alcance, inclusive tentar a aquisição, com outras condições de pagamento e investimento.