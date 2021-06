Fortaleza aprova desempenho de Éderson e busca receita para efetivar compra do volante

A diretoria do Fortaleza aprovou o desempenho do volante Éderson e busca soluções para exercer a cláusula de compra em definitivo. Emprestado pelo Corinthians até dezembro, o atleta de 21 anos tem uma multa rescisória fixa e sinalizou que está feliz no clube.

O valor é mantido em sigilo, mas o detalhamento contratual impede um retorno do jogador ao time paulista antes da equipe cearense sinalizar a aquisição ou não. Assim, a gestão trabalha em prol de uma infraestrutura financeira para viabilizar o acordo até dezembro, o prazo disponível para a resposta.

Em 2021, Éderson participou de 24 partidas e marcou dois gols - liderando o setor nos quesitos. O volante é titular absoluto do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, sendo um dos pilares da equipe tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro.

Éderson Volante do Fortaleza "Eu me sinto muito feliz aqui, abraçado por todos. É um clube muito agradável, a gente brinca e quando é trabalho, é trabalho. Estou muito feliz, minha família também está feliz e adaptada. A opção é do clube (a compra), vou continuar com a mesma felicidade”.

Vale ressaltar que o contrato no Corinthians é até janeiro de 2025. Revelado pelo Desportivo Brasil-SP, o volante iniciou no profissional pelo Cruzeiro, sendo um dos destaques em 2019. As principais características são força física na marcação e o potencial de finalização.

Contrato firme

A situação de Éderson no Fortaleza é similar à do volante Ronald e faz parte da nova metodologia de contrato do departamento de futebol tricolor. Os últimos vínculos foram ajustados para trazer vantagem ao clube em acordos com atletas e membros da comissão técnica.

Legenda: O volante Ronald foi comprado pelo Fortaleza após período de empréstimo Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

No caso de Ronald, comprado após pagamento da multa de R$ 1 milhão junto ao Juventus-SC, a gestão tinha tempo para se organizar até a investida final. No contrato, a preferência de aquisição era do clube, que firmou vínculo até 2024.

O panorama mostra maior profissionalização da diretoria e se aplica também para os cenários de Vojvoda (renovação unilateral até 2022 se o Fortaleza desejar) ou mesmo a rescisão do atacante Wellington Nem (contrato de três meses).