Fortaleza oficializa contrato definitivo com Ronald no BID

O volante Ronald está oficialmente regularizado como jogador do Fortaleza Esporte Clube. Nesta quinta-feira (8), o Tricolor do Pici publicou o nome do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Legenda: Vínculo do volante com o Fortaleza vai até o final de 2024 Foto: Reprodução

Em fevereiro deste ano, o Fortaleza exerceu o poder de compra e assinou com Ronald até o final de 2024. O atleta pertencia ao Juventus-SC e chegou por empréstimo ao Leão para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

No entanto, após a confirmação do vínculo entre Ronald e Fortaleza, o atleta teve de prorrogar o vínculo de empréstimo com o clube, devido a conclusão da operação de compra junto a equipe catarinense.

Nesta quinta-feira, Ronald teve seu vínculo definitivo publicado no BID. O atleta, agora oficialmente pertencente ao Fortaleza, disputou 32 partidas pelo Tricolor do Pici em 2020. Nesta temporada, o volante, de 23 anos, ainda não entrou em campo.