Fortaleza tem vitória da confiança e se aproxima de média histórica para Libertadores; veja cenário

O Fortaleza venceu. O placar de 1 a 0 contra o Palmeiras precisa ser encarado pelo contexto literal: vitória, de somar mais três pontos e subir na tabela. O cenário exigia reação, e o espírito competitivo se fez presente na retomada da confiança na Série A.

Na Arena Castelão, o time de Vojvoda fez o que era preciso para pontuar. Resistiu à pressão, se fechou compacto, apresentou a concentração nos momentos-chave e aproveitou uma chance. A performance fugiu das características para caminhar em prol do objetivo: Libertadores.

Chance de vaga na Libertadores (UFMG):

53 pontos - 07,2%

54 pontos - 23,1%

55 pontos - 47,4%

56 pontos - 72,7%

57 pontos - 89,4%

58 pontos - 96,9%

Com 52 pontos e o retorno para o G-4, restando quatro partidas, o Leão está próximo da média histórica para a classificação inédita. Hoje, restam cinco para atingir os 57. Com uma briga para entrar na fase de grupos, precisa de duas vitórias, ou um triunfo e dois empates.

Próximos jogos do Fortaleza

25.11 - Santos x Fortaleza | Vila Belmiro, às 19h

03.12 - Fortaleza x Juventude | Arena Castelão, às 19h

06.12 - Cuiabá x Fortaleza | Arena Pantanal, às 22h

09.12 - Fortaleza x Bahia | Arena Castelão, às 21h30

Com o afunilamento do Brasileirão, cada jogo deve ser encarado como uma decisão. E dessas, duas serão em casa.

Força defensiva

Contra o finalista da Libertadores, o Fortaleza apresentou solidez defensiva - a última vez que não tinha sofrido gols no Brasileirão foi há seis jogos. E isso foi fruto de um meio-campo físico, com marcação em linha alta e a orientação para interromper a transição rival com falta tática.

Legenda: O defensor Tinga foi o capitão do Fortaleza contra o Palmeiras Foto: Fabiane de Paula / SMV

Em campo, 22 faltas contra 12. Individualmente, Ronald e Jussa brilharam. Quando acionado, Felipe teve boa participação. E o trio de defesa (Titi, Tinga e Benevenuto) não deixou o ataque se aproximar da área, fechando espaços e ganhando embates.

O coletivo não deve ser reduzido ao gol anulado do adversário, que nasce de uma falha do goleiro Boeck em chute de longe. O VAR marcou impedimento e o arqueiro fez defesa importante nos acréscimo. Assim, o setor e ofereceu resiliência para o placar.

Ataque ideal

O confronto marcou o retorno de David, recuperado de lesão muscular. O atacante fez dupla com Robson e participou do gol do companheiro, com chute que originou o rebote de Weverton. Dentre as diversas opções, sob comando de Vojvoda, os jogadores são os de melhor complemento.

Os motivos principais são as características de explosão e força, além da alternância entre a função de pivô e extremo. De sobra, Robson fez o 15º gol na temporada de 2021, artilheiro tricolor no ano.