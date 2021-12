Fortaleza terá orçamento recorde e quase R$ 90 milhões para o futebol em 2022; veja valores

Classificado para disputar a Taça Libertadores da América pela primeira vez nos 103 anos de existência, o Fortaleza terá um orçamento recorde na temporada 2022. Em reunião ordinária do Conselho Deliberativo do clube, na noite desta terça-feira (14), foi aprovado pelos conselheiros o orçamento proposto pela diretoria executiva para o ano que vem, documento o qual a Coluna teve acesso.

Será o maior valor da história do clube, com receita bruta estimada em R$ 141.090.000,00 e receita operacional líquida R$ 137.628.400,00 (após descontos de impostos). As principais fontes de arrecadação previstas estão entre direitos de transmissão (R$ 67,3 milhões), sendo que são R$ 45,6 milhões apenas pela participação na Série A e mais R$ 15 milhões pela participação na Libertadores.

O programa de sócio-torcedor vem logo atrás, com estimativa de R$ 18,72 milhões. Há, também, a projeção de uma boa arrecadação com as bilheterias, o que deve render R$ 15,39 milhões.

Investimento no futebol

Legenda: Elenco do Fortaleza fez temporada marcante em 2021 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Carro-chefe do clube, o Departamento de Futebol terá pesado investimento e receberá quase R$ 90 milhões. As despesas com o futebol profissional estão estimadas em R$ 88.533.333,33, totalizando 64,8% de todas as despesas do clube na temporada.

Serão R$ 26,64 milhões destinados para o pagamento de salários de jogadores, além de R$ 17,76 milhões em direitos de imagem. Somando e dividindo os valores por 12 meses, dá uma média de R$ 3,7 milhões, que deve ser o valor estimado da folha salarial do Tricolor.

"Foi uma reunião muito produtiva sobre o ano do Fortaleza. Foi aprovado o maior orçamento da história do clube, e por unanimidade, o que mostra como o clube está coeso e unido para que o ano de 2022 seja de muito sucesso com os grandes desafios que teremos", disse Eduardo de Salles, 1º secretário do Conselho Deliberativo do Fortaleza.

Vale lembrar que a projeção orçamentária não é um documento que necessariamente precisa ser seguido à risca. É um planejamento que prevê receitas, investimentos, custos e despesas, com um panorama na situação financeira do clube para a temporada e direcionando a tomada de decisões.

A evolução orçamentária do Fortaleza reflete tanto o ótimo desempenho esportivo que o clube teve nessa temporadao como o crescimento e consolidação que o Tricolor tem tido fora das quatro linhas, com a gestão responsável e equilibrada do presidente Marcelo Paz, que seguirá na presidência por mais três temporadas.