Marcelo Benevenuto se torna o maior zagueiro-artilheiro do Fortaleza em uma edição de Brasileirão

O zagueiro Marcelo Benevenuto foi um dos principais destaques do Fortaleza na grande atuação que culminou na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, na noite da última quarta-feira (6). Foi ele o autor do primeiro gol do jogo, que abriu o caminho do triunfo e estabeleceu também um recorde. Ele se tornou o maior zagueiro-artilheiro do Fortaleza em uma edição de Brasileirão.

Este foi o quarto gol anotado pelo defensor de 25 anos neste Campeonato Brasileiro. Antes, já havia balançado as redes contra Palmeiras, Juventude e Sport. Com isso, superou os zagueiros Alan e Fernandão, que haviam marcados três gols nas edições de 2005 e 2003, respectivamente.

O levantamento foi realizado pelo jornalista Luca Laprovitera, que possui amplo banco de dados com informações sobre o Tricolor, e dá a exata dimensão de como Benevenuto tem sido peça importante no Fortaleza.

Dos 24 jogos do Tricolor na Série A, ele foi titular em 22, jogando do início ao fim em todos eles, sem ser substituído nenhuma vez sequer, garantindo solidez defensiva e também contribuindo ofensivamente, já que é o zagueiro que mais fez gols nesta atual edição do Brasileirão.

Benevenuto e todo o time do Fortaleza agora voltam as atenções para a partida contra o Flamengo, que será às 19 horas deste sábado (9), na Arena Castelão.