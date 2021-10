Vojvoda celebra vitória do Fortaleza, mas adota 'tom preocupado' com sequência de jogos na Série A

O Fortaleza voltou a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro e retornou ao G4 da competição nacional. Os zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi marcaram os gols da vitória, por 2 a 0, contra o Fluminense, na última quarta-feira (6), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda celebrou a inteligência do grupo, além do entendimento do estilo de jogo.

"O Fortaleza compreendeu a partida que teria que jogar. Foi um time inteligente desde o primeiro minuto. Ficamos muito felizes por conseguir essa vitória num estádio em que todo mundo quer jogar. O Maracanã é a história do futebol. Vai ser lembrado para sempre."

O meio-campista Lucas Crispim também foi celebrado pelo técnico argentino. Autor de duas assistências na partida, Vojvoda comentou sobre a versatilidade do atleta, que atua na ala esquerda do Tricolor do Pici.

"Ele fez uma boa partida. Tinha que enfrentar um adversário com muito bom momento, como o Luiz Henrique. Quanto à versatilidade de Lucas Crispim, ele é bom em movimentação, bola parada, ofensividade. Fez uma partida muito interessante."

Questionado sobre a sequência de jogos do Fortaleza no Brasileirão, Vojvoda demonstrou preocupação com uma possível oscilação dentro de campo. A equipe entra em campo no sábado (9) contra o Flamengo, na Arena Castelão, e na quarta-feira (13) contra o Grêmio, também na capital cearense. No sábado (16) enfrentará a Chapecoense, na Arena Condá.

"O time vai jogar a cada três dias. Nem sempre se pode estar 100%. Tentamos que seja assim, mas os jogadores não são máquinas, são pessoas. Estou agradecido pela entrega do dia a dia. Sempre trabalhamos para sempre jogar bem. Muitas vezes se pode, outras não."

