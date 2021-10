Ceará e Fortaleza fecham com a Globo acordo para transmissão de jogos do Brasileirão no SporTV

Após a rescisão com a Turner (TNT Sports), os clubes Ceará e Fortaleza fecharam acordo com a Globo para a transmissão de jogos do Brasileirão em TV Fechada. O contrato é válido a partir de 2022 e terá duração até 2024. O anúncio oficial ocorreu nesta quinta-feira (7).

Além de Vovô e Leão, outros três times que também possuiam vínculos com a emissora migraram para a Globo: Santos, Coritiba e Juventude.

As cinco equipes tiveram seus acordos rescindidos com a Turner, que desistiu de permanecer com os direitos do principal torneio nacional. O novo contrato garante a exibição das partidas dos times no SporTV.

Com as novas adesões, três clubes, que também tiveram encerrados os acordos com a Turner, permanecem por enquanto sem contrato para transmissão em TV fechada a partir de 2022: Athletico-PR, Bahia e Palmeiras.

Veja o comunicado da Globo:

"A Globo fechou acordo com Santos, Juventude, Ceará, Fortaleza e Coritiba (atual líder da Série B) para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelo SporTV, na TV por assinatura, para o período de 2022 a 2024. As negociações aconteceram dentro do modelo 2019-24 de divisão de receitas que desenvolvemos em parceria com os clubes para a Série A.

É um modelo estabelecido para esse ciclo contratual com o objetivo de construir um padrão coletivo, claro e com avanços no equilíbrio – 40% dos valores divididos igualmente entre todos os clubes, 30% conforme a performance do time e outros 30% pelo número de aparições na TV".

Posição de Ceará e Fortaleza

Robinson de Castro, presidente do Ceará

"A Turner optou por sair, foi uma decisão deles, unilateral e ficamos com os direitos livres de 2022 a 2024. A Globo tinha interesse de transmitir na TV fechada e ficamos felizes porque a Globo sempre foi um grande parceiro do futebol brasileiro e sempre teve um olhar diferente para o futebol. Fechamos contrato com TV aberta primeiro e agora fechamos a TV fechada também, e o torcedor vai poder acompanhar os jogos do Vozão pelo SporTV. Foi uma decisão rápida, houve o interesse da Globo e imediatamente optamos por eles. É uma parceria histórica e sabemos que estamos tratando com uma empresa com um olhar diferenciado para o futebol".

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza

"O Fortaleza fechou o acordo para os anos de 2022 a 2024 em TV fechada com a Globo. Nós já tínhamos contrato com a emissora, valendo para esses mesmos anos com TV aberta e pay-per-view. Então entendemos que era um movimento natural, considerando que após o encerramento do contrato Turner, a Globo nos procurou, apresentando as mesmas condições, o mesmo modelo de contrato que tinha com os clubes que já têm contrato com a TV fechada. Entendemos que era o movimento correto a se fazer, sem deixar o Fortaleza desguarnecido de um importante direito de TV que tem influência no orçamento. Agradecemos ao Grupo Globo pela confiança, por fortalecer essa parceria com o clube e que os nossos torcedores possam acompanhar, se Deus quiser, que possamos permanecer na Série A ao longo desses anos, nosso jogos na TV Globo, no SporTV e no Premiere".