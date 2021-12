Novo salário de Vojvoda e comissão técnica é definido pelo Fortaleza; veja valores

O Fortaleza terá o maior orçamento de sua história em 2022. Participando de cinco competições, inclusive a Taça Libertadores, o Tricolor terá maiores investimentos no Departamento de Futebol. E os valores englobam, obviamente, o pagamento a Juan Pablo Vojvoda e toda a comissão técnica, que irá superar os R$ 4 milhões no ano.

No documento do planejamento orçamentário do Tricolor, o total previsto para pagamentos para a comissão técnica de futebol profissional (incluindo o treinador) é de R$ 4,8 milhões em todo o ano, uma média de R$ 400 mil por mês.