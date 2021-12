Fortaleza busca goleiro para 2022 e avalia situações de Boeck e Felipe Alves; veja detalhes

A diretoria do Fortaleza trabalha na montagem do elenco para a temporada de 2022 e avalia os setores do elenco com aval do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Dentre as definições, o Diário do Nordeste apurou que o clube irá buscar mais um goleiro com potencial de titular para o plantel.

Deste modo, nos próximos dias, estão previstas conversas para tratar de avaliações de Marcelo Boeck e Felipe Alves. Os atletas possuem uma passagem vitoriosa no clube e se alternavam na posição ao longo do ano, com Boeck encerrando o Brasileirão como o arqueiro principal.

Goleiros do elenco principal do Fortaleza:

Marcelo Boeck (contrato até fim de 2021)

Max Walef (contrato até fim de 2022)

Felipe Alves (contrato até fim de 2023)

Os jogadores apresentam situações contratuais distintas e são tratados como importantes pela contribuição ao time. No entanto, a gestão deve conversar sobre as expectativas dos goleiros para 2022. Além da dupla, o time ainda tem Max Walef, em contrato encerrado no fim do ano seguinte.

Assim, ainda não há definições sobre a respectiva posição no departamento de futebol. Os contatos da diretoria também irão ocorrer com Vojvoda, que trabalha em coletivo na montagem do plantel.

O Fortaleza disputará no próximo ano: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A e Taça Libertadores. O primeiro reforço anunciado foi o defensor equatoriano Landázuri, ex-Independiente del Valle-EQU. A equipe firmou vínculo com o lateral até o fim de 2023.