Ranking da Conmebol 2021: Ceará sobe mais de 150 posições; veja como está o Fortaleza

O Ceará deu um salto impressionante no ranking de clubes da Conmebol, divulgado nesta sexta-feira (17) saindo da posição 262 para 107, um avanço de mais de 150 colocações.

A time alvinegro só fica atrás do Bahia no Nordeste, que foi ranqueado em 62º lugar. Ambas as equipes melhoraram as posições entre os clubes sul-americanos por terem participado da Copa Sul-Americana 2021. Os dois nordestinos foram eliminados na fase de grupos.

Fortaleza deve crescer

Sem ter disputado competições internacionais na temporada 2021, o Fortaleza caiu 12 posições e ficou em 229º lugar.

Por conta do baixo ranking, o Tricolor do Pici ficou no pote 4 da Copa Libertadores. Veja os adversários que time do Pici pode enfrentar.

Mas a situação deve se inverter no ranking da Conmebol de 2022. Por participar da fase de grupos da Libertadores, o time leonino deve somar muitos pontos devido à importância da competição na fórmula.

Veja o ranking da Conmebol 2021