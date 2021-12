Libertadores 2022 tem potes confirmados para sorteio; veja quem Fortaleza pode enfrentar

A Conmebol divulgou o ranking atualizado de clubes nesta sexta-feira (17). O levantamento norteia a formação de potes dos sorteios das duas disputas continentais: Libertadores e Copa Sul-Americana.

O Fortaleza ficou no pote 4 da competição e não poderá enfrentar clubes brasileiros na fase de grupos, de acordo com regra definida pela entidade, que impede que times do mesmo país caiam nas mesmas chaves da competição, salvo os que se classificam via pré-Libertadores.

Como o Triclor do Pici já está no pote 4, o mesmo que potenciais brasileiros que avancem na fase preliminar (Fluminense e América-MG), não poderá enfrentar outros times do mesmo País na primeira fase. Com isso, terá 3 adversários estrangeiros obrigatoriamente.

O sorteio da fase preliminar da Libertadores está marcado para a próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro. A competição começa no dia 9 de fevereiro de 2022 na fase preliminar.

O sorteio da fase de grupos, que interessa mais diretamente ao Fortaleza, está previsto para o dia 23/03. E os primeiros jogos no início de abril.

Confira como ficou a distribuição de potes

POTE 1