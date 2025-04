Ceará x Grêmio: mais de 20 mil torcedores confirmam presença em duelo da Série A

Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença no duelo entre Ceará e Grêmio. A parcial foi divulgada pelo Alvinegro nesta quarta-feira (2). É possível comprar bilhetes nas lojas físicas e online. As equipes se enfrentam na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A venda de ingressos foi iniciada na segunda-feira (1). Os valores estão entre R$ 25 e R$ 250 reais. Ao todo, sete setores estão disponíveis para o torcedor, com exceção do setor Especial. O sócio-torcedor pode confirmar presença através do sociovozao.com.

Os interessados em comprar ingressos podem ir até as Lojas Vozão (nos shoppings e na sede do clube) ou através do site vozaotickets.com. Lembrando que é obrigatória a realização da biometria facial.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Superior Norte: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)

Inferior Norte: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)

Superior Sul: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)

Inferior Sul: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)

Superior Central: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)

Inferior Central: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia-entrada)

Premium: R$ 250 (inteira) | R$ 125 (meia-entrada)

O Ceará enfrenta o Grêmio no sábado (5), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste acompanha o confronto ao vivo e em tempo real.