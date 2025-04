Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Martínez desfalca Fortaleza contra o Palmeiras

Emmanuel Martínez será desfalque no time do Fortaleza para a partida contra o Palmeiras, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista do Tricolor tomou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vitória, por 2 a 1, na última quarta-feira (16). O Leão encara os paulistas no próximo sábado (20), na Arena Castelão.

O argentino, que vem sendo titular absoluto da equipe de Juan Pablo Vojvoda nos últimos jogos, havia sido amarelado contra Mirassol e Internacional. Em coletiva pós jogo, o treinador comentou sobre a baixa sofrida.



"Quanto a Martínez, é normal. É algo que acontece. Tomou o terceiro cartão, vamos perdê-lo para o próximo jogo. Mas temos peças de substituição para ele, vamos analisar bem quais são os jogadores que vão começar o jogo e quem vai estar relacionado para esta partida contra o Palmeiras."



Vojvoda tem à disposição para o meio-campo o recém-contratado Rodrigo, além de Zé Welison, Lucas Sasha, Calebe, Kervin Andrade e Bruninho. Outros atletas que também podem ser utilizados, embora não tenham sido relacionados para a partida em Salvador, são Pedro Augusto e Lucca Prior. Pochettino, que está no departamento médico do clube, é dúvida.