Fotaleza libera check-in e faz promoção de ingressos para jogo contra o Palmeiras; veja valores

O Fortaleza abriu check-in para o duelo contra o Palmeiras. Os torcedores que querem acompanhar o jogo na Arena Castelão podem confirmar presença a partir desta quinta-feira (17). A venda de ingressos começa no dia seguinte nas lojas físicas e online, com valores a partir de R15. As equipes se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

CONFIRA CHECK-IN E HORÁRIOS DOS PLANOS

O sócio-torcedor pode confirmar prsença através do site sociofortaleza.com.br.

10h: Conselheiro e Proprietário

12h: Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga)

14h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

16h: Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior

VENDA DE INGRESSOS

Os valores dos ingressos vão de R$15 a R$ 200 reais. É possível adquirir os bilhetes no site Leão Tickets ou nas lojas Leão 1918, Laion World, Arena Leão, Loja Leão 100, Leão Container, Leão 100, Tricolaço, Amor Eterno ou Carcalaion Store (Del Passeo). A torcida visitante ficará no setor Superior Norte. O valor do ingresso é R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia).

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam no domingo (20), a partir das 18h30 (de Brasília), em jogo da equinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão.