Vojvoda avalia desempenho de Deyverson e Lucero no ataque do Fortaleza: 'Melhoramos nossa produção'

O Fortaleza sofreu a primeira derrota no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (16), quando foi superado pelo Vitória por 2 a 1. Diogo Barbosa marcou o único gol do Tricolor na partida realizada no Estádio Barradão, em Salvador. No entanto, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou o desempenho de Deyverson e Lucero. A dupla atuou junta no segundo tempo da partida.

“No intervalo, decidimos sair com Deyverson e Lucero, dois atacantes. Acho que no segundo tempo melhoramos nossa produção no ataque, conseguimos um gol. Acho que é uma possibilidade que joguem junto também. Para isso, temos a análise pós-jogo”, afirmou o técnico.

O argentino também avaliou o desempenho do Tricolor. Para ele, a equipe conseguiu criar boas chances, mas foi desatenta em alguns aspectos.

“Fizemos uma partida correta, onde o time impôs condições com bola, criamos situações de gol. Convertemos um bom gol, um bonito gol. Outro foi anulado. Foi uma partida disputada, parelha. Cometemos erros de atenção. Primeiro numa bola parada, jogada rápida do adversário”, avaliou o técnico.

“O segundo gol também, a área estava preenchida por nossa parte. Mas havia três jogadores adversários, que conseguiram conectar esse gol. São coisas que acontecem, que temos que trabalhar, que temos a obrigação de solucionar”, completou.

O Fortaleza está em 11º na tabela, com cinco pontos somados. A equipe tem uma vitória, dois empates e uma derrota. A equipe volta a campo no domingo, quando enfrenta o Palmeiras, a partir das 18h30 (de Brasília), em jogo da quinta rodada do Brasileiro.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: