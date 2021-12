Fortaleza tem 40% de chance de enfrentar River ou Boca na Libertadores, caso regulamento não mude

Se o regulamento da Copa Libertadores da América 2022 não for alterado com relação à edição de 2021, o Fortaleza tem chances elevadas de enfrentar um dos dois maiores times da Argentina: Boca Juniors ou River Plate.

A explicação é simples. O time tricolor ficará no pote 4 do sorteio e enfrentará em seu grupo adversários dos potes 1, 2 e 3. Cada pote tem 8 times. Se o regulamento for o mesmo do ano passado, o Pote 1 terá, pelo menos, três brasileiros: Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Ainda há possibilidade do Athletico-PR ser inserido neste grupo.

O regulamento de 2021 também prevê que clubes do mesmo país não caiam na mesma chave. Com isso, no Pote 1, apenas 5 ou 4 equipes (caso Athetico-PR entre no Pote 1) ficam 'sorteáveis' para o Fortaleza: River Plate, Boca Juniors, Nacional-URU, Peñarol, Cerro Porteño (que pode sair caso o Furacão entre no Pote 1).

Em uma conta simples, 2 dos 5 times disponíveis são Boca e River, ou seja, 40% de possibilidade de um destes dois adversários caírem na chave do Fortaleza Esporte Clube.

O Fortaleza já enfrentou o Boca Juniors (sem o elenco principal) em um amistoso disputado em 2010 no Castelão. Na oportunidade, venceu por 3 a 1.