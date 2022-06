Castelão tem inspeção da Conmebol para vistoria do gramado e possível paralisação não é descartada

A Arena Castelão recebeu, nesta segunda-feira (13), a visita de um técnico de empresa licenciada pela Conmebol para vistoria no gramado do estádio, palco de jogos de Ceará e Fortaleza nas competições internacionais. E o Diário do Nordeste apurou que possível paralisação do estádio por alguns dias não é totalmente descartada, embora remota.

A Conmebol enviou o engenheiro agrônomo Thiago Rodrigues para fazer a avaliação, seguindo cronograma que visa a manutenção e melhoria dos gramados dos estádios que fazem parte da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

"A gente veio para ver a situação do gramado, buscar informações sobre as condições do gramado e fazer recomendações técnicas juntamente à equipe de manutenção da Arena Castelão. E alinhar os manejos para que no dia do jogo (dia 30), o gramado esteja em perfeitas condições. É o que a Conmebol busca em todos os estádios e gramados nos quais os times atuam", afirmou Rodrigues.

Pode fechar?

Legenda: Visita técnica ocorreu nesta segunda-feira (13) Foto: Helene Santos/Governo do Ceará

Ele será o responsável pela elaboração do relatório que irá recomendar ações de melhorias nas áreas danificadas. E o Diário do Nordeste apurou que há a possibilidade da entidade recomendar o fechamento do estádio por alguns dias para que a condição seja melhorada.

É importante deixar claro que a Conmebol não possui poder de veto e, independente do relatório de sua equipe técnica, não pode determinar se a praça esportiva será fechada ou não. Porém, pode recomendar ações e protocolos para melhora do gramado.

A reportagem apurou que, na percepção da equipe técnica, descanso de pelo menos uma semana seria importante para a realização de intervenções em algumas áreas do campo, que precisam de recuperação. Algo que já ocasionaria impacto positivo no gramado para o restante da temporada.

Porém, esta possibilidade não é bem recebida pelos clubes, tendo em vista que não há outro estádio para realização dos jogos, até porque o Presidente Vargas está com capacidade reduzida para até 10 mil torcedores.

O relatório técnico será finalizado em breve. Assim, Governo e clubes saberão o posicionamento da Conmebol e quais medidas deverão ser realizadas.

Estiveram presentes, além de representantes da Conmebol, administradores da Arena, representantes do Governo do Estado, da Federação Cearense de Futebol (FCF) e dos dois clubes, Fortaleza e Ceará.