Castelão sofre queda de energia antes de Ceará x Avaí; início do jogo teve 47 minutos de atraso

A Arena Castelão registrou uma queda de energia em parte do estádio antes do jogo entre Ceará x Avaí nesta terça-feira (19). O início da partida, previsto para 21h30, foi atrasado por 47 minutos porque alguns refletores foram afetados com a oscilação da luz, além da iluminação em parte dos setores da arquibancada.

A ausência de luz começou 20 minutos antes da bola rolar. A Assessoria de Comunicação da Enel, em contato com a reportagem, destacou que não houve nenhuma falta de energia por parte da companhia no local.

Paralisação e aquecimento

Os atletas de Ceará e Avaí até entraram em campo para a execução do hino nacional, no protocolo do torneio, mas uma parte da energia seguiu oscilando. A arbitragem então adiou o começo do jogo e avaliou a situação.

Na ocasião, o árbitro Caio Max (RN) ressaltou que a administração do estádio, que é de responsabilidade do Governo do Estado do Ceará, não tinha informado nenhum prazo para o reestabelecimento da luz. "Temos de aguardar 30 (minutos) mais 30. A organização (do jogo) nos passou 15 minutos (para resolver). Após isso, caiu parte da energia e informaram que não tem um prazo (para retorno). Falei com capitães da equipe e acharam melhor voltar ao vestiário, até pelo clima (quente). Não temos um prazo", disse ao canal Premiere.

Após o retorno gradual da luz nos refletores e nos demais setores da arquibancada, os jogadores iniciaram um novo aquecimento. Com 47 minutos depois do prazo inicial previsto para a partida, às 22h17, o jogo começou, que é válido pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro.

Apagão em Fortaleza x Palmeiras

No dia 10 de julho, a Arena Castelão sofreu um "apagão" na partida entre Fortaleza x Palmeiras pela Série A. A queda de energia ocorreu aos 44 do 2º tempo e foi encerrada após 30 minutos sem retorno da energia.

Com a queda de energia, torcedores relataram cenas de terror sem luz, com roubos e confusões no estádio.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil