Castelão tem apagão aos 44 minutos do 2º tempo de Fortaleza x Palmeiras

A Arena Castelão voltou a sofrer um apagão durante a reta final de uma partida de futebol, desta vez ao fim de Fortaleza x Palmeiras, válido pela 16ª rodada da Série A. A partida foi encerrada após 30 minutos sem restabelecimento da energia.

Quando o jogo se encaminhava para os acréscimos, com Leão e Verdão empatando por zero a zero, a luz de todo o estádio, incluindo gramado e refletores caiu completamente.

Torcedores relataram cenas de terror logo que a luz se foi. Roubos e confusões se espalharam pelo estádio.

O Fortaleza divulgou uma nota oficial:

"Foi identificado uma explosão de um poste de energia do lado de fora do estádio e, por consequência, houve o mesmo problema em uma subestação da Arena Castelão. A partida não irá retornar, segundo o setor de Operações do Estádio e Arbitragem. As equipes foram orientadas a irem aos vestiários".

Final da Copa do Nordeste com cena parecida

Na final da Copa do Nordeste, entre Fortaleza x Sport, a luz da Arena Castelão também se apagou nos minutos finais da partida. Uma queda de energia na região do entorno do Castelão ocorreu naquela ocasião.

A falta de energia provocou polêmica nas redes sociais entre torcedores de Sport e Fortaleza.

