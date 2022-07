Fortaleza x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir, horário, escalação e palpites

Foco total no principal objetivo da temporada. Após a eliminação na Copa Libertadores, o Fortaleza agora volta as atenções para a fuga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro (veja classificação). Neste domingo (10), o Tricolor volta a campo para um desafio complicadíssimo: encarar nada menos que o líder Palmeiras, às 18 horas, na Arena Castelão.

Pré-jogo do Fortaleza hoje, veja detalhes

Legenda: Romero ainda não marcou nenhum gol no Brasileirão Foto: Kid Junior/SVM

Que horas começa a partida

O jogo começará às 18 horas (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

Palpites

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Marcelo Boeck (Fernando Miguel); Ceballos, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Zé Welison e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Palmeiras:Weverton; Mayke, Murilo, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Breno, Wesley e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Legenda: Fortaleza precisa de reação no Brasileirão Foto: Kid Junior/SVM

Como chega o Fortaleza contra o Palmeiras

Após duas derrotas seguidas, o Leão do Pici segue com apenas dez pontos na tabela. Precisa vencer e torcer por tropeço do Juventude (que enfrenta o Coritiba) para deixar a lanterna. Independente disso, com a necessidade de vencer 12 dos 23 jogos restantes, precisa pontuar o mais rápido possível.

Para esta partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com seis jogadores. Tinga (segue tratamento após cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no pé esquerdo), Landázuri (desconforto muscular no músculo posterior da coxa esquerda) e Robson (estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo) seguem no Departamento Médico.

Juninho Capixaba e Ronald estão suspensos, enquanto Lucas Lima não poderá atuar por cláusula contratual, já que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Leão do Pici.

Pikachu joga contra o Palmeiras?

Legenda: Pikacho marcou 17 gols na temporada 2022 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Outra dúvida é a escalação do ala Yago Pikachu contra o Verdão. Em negociação avançada com o Shimizu S-Pulse, do Japão, ele pode não atuar, mas também pode fazer a despedida com a camisa tricolor.

Como chega o Palmeiras contra o Fortaleza

Legenda: Abel Ferreira vai em busca do Tricampeonato da Libertadores pelo Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Adversário do Fortaleza, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro.

Com 29 pontos conquistados após 15 rodadas, o time paulista acumula oito vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas até aqui. É dono do melhor ataque da competição, com 27 gols marcados.

O técnico Abel Ferreira relacionou força máxima para a partida, já que foi derrotado pelo Athletico-PR na última rodada, mas não terá o zagueiro Gustavo Gómez, que sequer viajou para a capital cearense.

FICHA TÉCNICA | Fortaleza x Palmeiras

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 10 de julho de 2022, às 18 horas

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Bruno Boschilia (FIFA/PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil