Titular do Palmeiras não viaja e não enfrenta o Fortaleza; veja desfalques e relacionados

O Palmeiras não terá um titular importante contra o Fortaleza, no Castelão, no domingo (10), às 18 horas pela Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo pela 16ª rodada. O zagueiro Gustavo Gomez, foi poupado da viagem e não enfrenta o Tricolor de Aço. Sem o zagueiro paraguaio, Luan será titular.

Os demais desfalques do Palmeiras são: Gabriel Menino (suspenso), Gabriel Verón (corte no pé) e Rafael Navarro (desconforto na coxa).

Legenda: O Palmeiras terá desfalques importantes contra o Fortaleza Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Verdão defende a liderança da Série A na partida em solo cearense, já que tem dois pontos de vantagem para o Athletico/PR (29 a 27).

Confira os relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Vinicius Silvestre;

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Garcia, Piquerez e Jorge;

Zagueiros: Murilo, Luan, Kuscevic e Naves;

Meio-campistas: Danilo, Zé Rafael, Atuesta, Fabinho, Pedro Bicalho, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga;

Atacantes: Dudu, Rony, Breno Lopes, Wesley e Gabriel Silva



Veja Provável escalação do Verdão

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Técnico: Abel Ferreira

