Arena Castelão registra quase o dobro de jogos do 2º estádio mais usado no Brasil; veja ranking

A Arena Castelão ultrapassa a marca de 40 jogos realizados em 2022 nesta quarta-feira (15), quando a bola rolar para Ceará x Atlético-MG, às 19h, pelo Brasileirão. Principal estádio do futebol cearense é também o mais utilizado do Brasil, com quase o dobro do segundo colocado no ano.

A vice-liderança do ranking nacional é do Mineirão, em Belo Horizonte/MG, com apenas 23 partidas. Assim, a Arena Castelão registra 73,9% a mais de eventos esportivos que o equipamento mineiro.

O Top-3 é o Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ, com 22. Vale ressaltar que esses estádios também são utilizados por mais de um time, como o caso da Arena Castelão, cedida para Ceará e Fortaleza.

Estádios com mais jogos no futebol brasileiro em 2022

Arena Castelão: 40 (antes de Ceará x Atlético-MG, nesta quarta).

Mineirão: 23

Maracanã: 22 (antes de Flamengo x Cuiabá, nesta quarta).

Maratona pela frente

Legenda: A manutenção da Arena Castelão é realizada pelo Governo do Estado do Ceará Foto: divulgação / Sejuv

A Arena Castelão tem uma maratona de jogos pela frente, com disputas da Série A, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Para além do Brasileirão, os demais torneios oferecem a possibilidade de classificação e até ampliação do total de partidas no estádio, sem pausa maior de manutenção.

A projeção envolve mais 32 jogos, no mínimo. Caso se confirme, o estádio terminaria o ano com 72.

O primeiro evento da temporada foi em 30 de janeiro, com a goleada do Fortaleza contra o Sousa-PB. No contexto turbulento, a Conmebol realizou uma vistoria para avaliar as condições do gramado, enquanto o Governo do Estado propôs um plano de recuperação da grama, não aceito pelos clubes.

Sequência de jogos na Arena Castelão em 2022

Série A: restam 27 jogos (incluindo Ceará x Juventude). Copa do Brasil: pelo menos três jogos (dois Clássicos-Rei + um jogo das quartas garantido). Sul-Americana: pelo menos um jogo (Ceará x The Strongest-BOL, em 6 de julho). Libertadores: pelo menos um jogo (Fortaleza x Estudiantes-ARG, em 30 de junho).

Mararona de jogos na Arena Castelão em junho e julho