Ceará x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Começa hoje uma nova era no Ceará. Apresentado ontem, o técnico Marquinhos Santos fará a estreia no comando do Alvinegro contra o Atlético-MG, às 19 horas, na Arena Castelão, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e que o Vovô tenta manter o bom momento que vive na temporada.

Legenda: Zagueiro Luiz Otávio está recuperado de lesão e deve reforçar o Ceará contra o Galo Foto: Thiago Gadelha/SVM

São 10 jogos de invencibilidade, contabilizando todas as competições. E nos dois jogos recentes que fez fora de casa, o Ceará voltou com quatro pontos na bagagem, após vencer o América-MG e empatar com o Goiás.

Com 14 pontos, o Vovô está na 12ª colocação e pode, em caso de vitória, ganhar várias posições, já que a diferença para o próprio Atlético-MG, que está em 6º, é de apenas três pontos.

Para a estreia, o técnico Marquinhos Santos tem problemas. Ele não poderá contar com os goleiros João Ricardo (suspenso) e Richard (lesionado). Com isso, Vinícius Machado será o titular. Expulso contra o Goiás, Bruno Pacheco também está fora do jogo.

Por outro lado, ele terá o retorno de Nino Paraíba e Rodrigo Lindoso, que cumpriram suspensão na última rodada. O zagueiro Luiz Otávio, recuperado, também treinou normalmente e é opção. Mas Lima e Dentinho seguem no Departamento Médico e são outras ausências.

Atlético-MG

Legenda: Hulk será titular no jogo Foto: Pedro Souza / Atlético

Com 17 pontos, o Galo ocupa a 6ª colocação na tabela e precisa da vitória para terminar a rodada no G-4 do Brasileirão. Mesmo assim, o momento não é dos melhores. São três jogos seguidos sem vencer na Série A, com dois empates (Palmeiras e Santos) e uma derrota (Fluminense).

Embora haja insatisfação de parte da torcida com o trabalho do técnico El Turco, o clube garante respaldo ao comandante.

"Não pensamos em substituição nesse momento, pensamos sim em trabalhar de forma silenciosa", disse o diretor de futebol, Rodrigo Caetano.

Para a partida, o Atlético não contará com o zagueiro Igor Rabello, liberado para acompanhar o nascimento do filho em Belo Horizonte, os volantes Allan e Jair, suspensos, e o atacante Savinho, com Covid-19. O lateral-esquerdo Dodô e o meia Zaracho, ambos no Departamento Médico, também estão fora.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 19 horas (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

FICHA TÉCNICA | Ceará x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 15 de junho de 2022, às 19 horas

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Vinícius Machado; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Richard e Richardson; Vina, Mendoza e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos

Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Rubens e Nacho Fernández; Ademir, Keno e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed