Quando PV terá capacidade máxima disponível? Prefeitura de Fortaleza estima nova data

O estádio Presidente Vargas (PV) está próximo de finalizar os trâmites para liberação da capacidade total da praça esportiva. Com carga máxima de 20.166, o equipamento tem autorização para receber apenas 10 mil pessoas no momento por conta da falta de um sistema de videomonitoramento.

De acordo com Ozires Pontes, secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, a licitação está em andamento e a instalação será finalizada em até 15 dias. Assim, até o fim de junho, o PV estará disponível para preenchimento total.

Reinauguração do PV

O PV foi reinaugurado no dia 21 de maio, com a vitória do Ferroviário contra o Botafogo-SP, pela Série C de 2022. A data marcou a reabertura após 797 dias do último evento, uma vez que o estádio foi transformado em Hospital de Campanha durante 2020 por conta dos casos de Covid-19.

Com a finalização da reforma, o equipamento ficou à disposição do futebol cearense, agora com estrutura moderna e gramado de alto nível. A gestão do local é da Prefeitura de Fortaleza.

Jogos no Presidente Vargas (PV) em 2022

21.05 - Ferroviário 1x0 Botafogo-SP | Série C 03.06 - Floresta 2x3 Atlético-CE | Série C 05.06 - Ferroviário 1x2 Paysandu | Série C 11.06 - Atlético-CE 1x1 Vitória-BA | Série C